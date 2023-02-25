Їде "сприяти миру". В Угорщині анонсували візит Папи Римського навесні

В Угорщині анонсували візит Папи Римського Франциска. За попередніми даними, його приїзд відбудеться навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Katolikus .

"Папа Франциск знову прибуде до Будапешта наприкінці квітня, щоб відвідати угорців і сприяти миру. Підготовка до візиту Папи триває вже давно", - заявив голова ХДНП.

Нещодавно Сіміцько провів прес-конференцію в угорському Балатонфюреді, де згадав про візит Папи Риимського.

Візит поки не підтверджено Ватиканом, проте Угорщина вже його підтвердила. Звіт преси підтвердив голова Християнсько-демократичної народної партії Іштван Сіміцько.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський заявив про готовність зустрітися із Зеленським та Путіним.

А за два дні до першої річниці вторгнення Росії в Україну він закликав до припинення вогню та мирних переговорів.

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