RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Едет "способствовать миру". В Венгрии анонсировали визит Папы Римского весной

Фото: визит Папы Франциска анонсировали в Венгрии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Венгрии анонсирован визит Папы Римского Франциска. По предварительным данным, его приезд состоится весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Katolikus.

Визит пока не подтвержден Ватиканом, однако Венгрия уже подтвердила его. Отчет прессы подтвердил председатель Христианско-демократической народной партии Иштван Симицко.

Недавно Симицко провел пресс-конференцию в венгерском Балатонфюреде, где упомянул визит Папы Римского.

"Папа Франциск снова прибудет в Будапешт в конце апреля, чтобы посетить венгров и содействовать миру. Подготовка к визиту Папы продолжается уже давно", - заявил глава ХДНП.

Напомним, недавно Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным.

А за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину он призвал к прекращению огня и мирным переговорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский