Едет "способствовать миру". В Венгрии анонсировали визит Папы Римского весной

В Венгрии анонсирован визит Папы Римского Франциска. По предварительным данным, его приезд состоится весной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Katolikus .

"Папа Франциск снова прибудет в Будапешт в конце апреля, чтобы посетить венгров и содействовать миру. Подготовка к визиту Папы продолжается уже давно", - заявил глава ХДНП.

Недавно Симицко провел пресс-конференцию в венгерском Балатонфюреде, где упомянул визит Папы Римского.

Визит пока не подтвержден Ватиканом, однако Венгрия уже подтвердила его. Отчет прессы подтвердил председатель Христианско-демократической народной партии Иштван Симицко.

Напомним, недавно Папа Римский заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным.

А за два дня до первой годовщины вторжения России в Украину он призвал к прекращению огня и мирным переговорам.

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