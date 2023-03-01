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Їде, але не летить. У Білорусі показали літак, який атакували партизани

Ілюстративне фото: у Білорусі показали літак, який атакували партизани (t.me/Hajun_BY)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони Білорусі оприлюднило відео з російським розвідувальним літаком А-50, по якому вдарили партизани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал відомства.

На відео, яке оприлюднило Міноборони Білорусі, можна побачити, як літак їздить по злітній смузі, але не злітає.

При цьому "Беларускі Гаюн" звернув увагу, що ролик був навмисно знятий у сутінках, де не видно окремих деталей літака. Пропаганда показала борт лише знизу та збоку.

У моніторинговій групі зазначають, що відео справді було знято сьогодні, 1 березня, в районі 20:00, але є низка неоднозначних моментів.

"На кадрах показано виключно рулювання ДРЛС (система далекого радіолокаційного стеження - ред.), що не є доказом того, що у літака не пошкоджена антена радарного комплексу "Джміль", і навіть того, що літак може літати", - уточнюють у "Гаюні".

У той же час моніторингова група порівняла кадри 1 березня з аналогічними, які були зняті 29 січня. Основна відмінність у тому, що "тарілка" літака виглядає інакше, на ній тепер видно велику чорну пляму, якої не було ще місяць тому.

Фото: "тарілка" А-50 (t.me/Hajun_BY)

За інформацією "Гаюна", у день удару по літаку - 26 лютого - на аеродром прилетіла бригада ремонтників, яка, ймовірно, забезпечила швидкий первинний ремонт. Літак могли підлатати та підфарбувати для того, щоб показати, що з ним нібито все гаразд. Водночас борт сьогодні нікуди не злітав.

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачуліщі" партизани атакували розвідувальний літак росіян А-50.

Пізніше журналіст показав перші супутникові знімки літака росіян після атаки.

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