Їде, але не летить. У Білорусі показали літак, який атакували партизани

На відео, яке оприлюднило Міноборони Білорусі, можна побачити, як літак їздить по злітній смузі, але не злітає.

При цьому "Беларускі Гаюн" звернув увагу, що ролик був навмисно знятий у сутінках, де не видно окремих деталей літака. Пропаганда показала борт лише знизу та збоку.

У моніторинговій групі зазначають, що відео справді було знято сьогодні, 1 березня, в районі 20:00, але є низка неоднозначних моментів.

"На кадрах показано виключно рулювання ДРЛС (система далекого радіолокаційного стеження - ред.), що не є доказом того, що у літака не пошкоджена антена радарного комплексу "Джміль", і навіть того, що літак може літати", - уточнюють у "Гаюні".

У той же час моніторингова група порівняла кадри 1 березня з аналогічними, які були зняті 29 січня. Основна відмінність у тому, що "тарілка" літака виглядає інакше, на ній тепер видно велику чорну пляму, якої не було ще місяць тому.

Фото: "тарілка" А-50 (t.me/Hajun_BY)

За інформацією "Гаюна", у день удару по літаку - 26 лютого - на аеродром прилетіла бригада ремонтників, яка, ймовірно, забезпечила швидкий первинний ремонт. Літак могли підлатати та підфарбувати для того, щоб показати, що з ним нібито все гаразд. Водночас борт сьогодні нікуди не злітав.