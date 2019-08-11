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В Йемене захватили президентский дворец в Адене

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 06:18
В Йемене захватили президентский дворец в Адене
Фото: ситуация в Йемене (twitter.com/ReutersUS)

Саудовская Аравия призвала боевиков к прекращению огня

Группа мятежников в Йемене захватила президентский дворец в Адене, а также несколько военных частей в этом городе. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Правительственное здание заняли члены организации "Южный переходный совет". Она ранее вместе с Саудовской Аравией боролась с хуситами, поддерживаемых Ираном.

Сообщается, чо в ходе боев погибли несколько десятков человек. Повстанцы после победы взяли под контроль все военные части в Адене. Бои проходили также в городских кварталах. При этом применялись минометы и танки, и это привело к жертвам среди гражданского населения.

"Южный переходный совет" теперь контролирует Аден, Сану и еще несколько районов на севере и западе Йемена. Президент Хади по-прежнему находится в столице Саудовской Аравии. Последняя уже призвала к прекращению огня и переговорам.

По данным Reuters, отряды сепаратистов из "Южного переходного совета" выразили согласие на призыв Саудовской Аравии к немедленному прекращению огня в йеменской экономической столице Адене.

Напомним, правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на более миллиард евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене. 

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