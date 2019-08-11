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У Ємені захопили президентський палац в Адені

Новини » Надзвичайні події    11.08.2019 - 06:18
У Ємені захопили президентський палац в Адені
Фото: ситуація в Ємені (twitter.com/ReutersUS)

Саудівська Аравія закликала бойовиків до припинення вогню

Група заколотників в Ємені захопила президентський палац в Адені, а також кілька військових частин у цьому місті. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Al Jazeera.

Урядову будівлю зайняли члени організації "Південна перехідна рада". Вона раніше разом з Саудівською Аравією боролася з хуситами, підтримуваних Іраном.

Повідомляється, що в ході боїв загинули декілька десятків чоловік. Повстанці після перемоги взяли під контроль усі військові частини в Адені. Бої проходили також в міських кварталах. При цьому застосовувалися міномети і танки, і це призвело до жертв серед цивільного населення.

"Південна перехідна рада" тепер контролює Аден, Сану і ще кілька районів на півночі і заході Ємену. Президент Хаді як і раніше знаходиться в столиці Саудівської Аравії. Остання вже закликала до припинення вогню і переговорів.

За даними Reuters, загони сепаратистів з "Південної перехідної ради" висловили згоду на заклик Саудівської Аравії до негайного припинення вогню в єменській економічній столиці Адені.

Нагадаємо, уряд Німеччини з початку 2019 року схвалив постачання зброї на понад мільярд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, які беруть участь у війні в Ємені.

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