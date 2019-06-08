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В Йемене совершено нападение на мечеть, есть погибшие

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 22:14
В Йемене совершено нападение на мечеть, есть погибшие
Фото: война в Йемене (twitter.com/OsamahAlrawhani)

В результате нападения погибло 5 человек

На юге Йемена в провинции Ад-Далиа совершено нападение на мечеть, что привело к гибели 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В Службе безопасности Йемена рассказали, что данная мечеть находится на западе провинции в районе, который контролируется правительственными войсками.

Во время атаки в мечети происходило богослужение, когда несколько людей с оружием ворвались в здание и открыли огонь по людям. После этого они взяли в заложники трех человек и скрылись с места происшествия на автомобиле.

В данное время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Правоохранители проводят расследование. В то же время в Службе безопасности считают, что скорей всего нападение было совершено террористами групировки "Исламское государство".

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Йемене в результате бомбардировок погибли шесть человек. Сообщается, что двое взрослых и четверо детей были убиты после того, как авиаудар коалиции пришелся по дому семьи, 52 человека получили ранения.

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