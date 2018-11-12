У Ємені протягом доби загинули 149 осіб, - AFP

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Такі дані агентству повідомили джерела серед медиків і військових

У порту Ходейда в Ємені протягом доби загинули 149 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію агентства AFP.

Такі дані агентству повідомили джерела серед медиків і військових.

"149 осіб убито протягом 24 годин в єменському порту Ходейда", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет раніше закликала вжити термінових заходів для припинення конфлікту в Ємені. Вона закликала зробити все можливе для того, щоб зупинити страждання мирного населення.

За словами верховного комісара, ситуація у районі порту Ходейда дуже сильно напружена через активізацію бойових дій. Зокрема, в районах Худейда, Сада і Сана з 31 жовтня було нанесено як мінімум 110 авіаударів.

Як писало РБК-Україна раніше, держсекретар США Майк Помпео закликав коаліцію припинити авіанальоти в Ємені. Помпео підкреслював, що повстанці-хусити, підтримувані Іраном, повинні припинити завдавати ракетних ударів.