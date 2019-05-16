В Ємені в результаті бомбардувань загинули шість осіб

Фото: результат бомбардування в Сані (twitter.com/OsamahAlrawhani)

На даний момент рятувальники шукають можливих вижили в результаті авіаудару

В столиці Ємену Сану загинули щонайменше шестеро людей в результаті бомбардувань очолюваної коаліцією Саудівською Аравією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що двоє дорослих і четверо дітей були вбиті після того, як авіаудару коаліції припав по дому сім'ї, ще 52 людини отримали поранення.

Будинок розташований в районі Рабат в центрі міста Сана. Всі будинки по сусідству були сильно пошкоджені. На даний момент з пасатели шукають можливих вижили в результаті авіаудару.

Раніше очолювана Саудівською Аравією коаліція оголосила про початок військової операції проти хуситов в Ємені. Операція почалася після того, як повстанці-хуситы у вівторок, 14 травня, атакували збройними безпілотниками дві саудівські нафтові насосні станції, що призвело до пожежі та пошкоджень.

Фото: результат бомбардування в Сані (twitter.com/OsamahAlrawhani)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в квітні в результаті удару авіації аравійської коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, на одне з передмість Сані (Ємен) загинули понад 10 осіб. Ще майже 100 людей отримали поранення.

Крім того, в південній провінції Ємену в місті Ед-Дали сталися сутички урядових військ і повстанців. В результаті конфлікту загинули 13 солдатів урядових військ і десятки повстанців.