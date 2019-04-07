В Ємені в результаті атаки аравійської коаліції загинули понад 10 осіб

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Майже сотня людей отримали поранення

В результаті удару авіації аравійської коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, на один з пригородів Сани (Ємен) загинули понад 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Saba.

Як повідомив представник міністерства охорони здоров'я Ємену, жертвами удару бойових літаків аравійської коаліції по одному з пригородів Сани стали щонайменше 13 людей. Ще майже 100 осіб отримали поранення.

"За інформацією, яку я маю, в результаті нападу 13 людей були вбиті і 92 отримали поранення", - заявив він.

За даними чиновника, серед постраждалих в результаті удару - в більшості жінки та учні місцевої середньої школи, яка розміщувалася в районі вибуху снарядів.

Зазначається, що літаки коаліції нанесли удар по металоремонтному заводу, який розміщувався в жилому кварталі міста. Десяткам сусідніх споруд були нанесені значні пошкодження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у південній провінції Ємену в місті Ед-Дали відбулися зіткнення урядових військ і повстанців. В результаті конфлікту загинули 13 солдатів урядових військ та десятки повстанців.

Крім того, в Ємені 17 січня повстанці-хусити обстріляли конвой спеціального посланця ООН Патріка Кеммерта. Конвой потрапив під вогонь в портовому місті Ходейда. Повідомляється, що повстанці обстріляли спостерігачів ООН, коли ті оглядали одну із зруйнованих будівель. Представники ООН не постраждали.