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В Йемене повстанцы начали вывод войск из портов

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 15:07
В Йемене повстанцы начали вывод войск из портов
Фото: война в Йемене (twitter.com/bbclysedoucet)

Наблюдатели ООН следят за отводом войск повстанцев

В Йемене повстанцы из племен Хути заявили, что после начала режима прекращения огня начали проводить вывод своих войск при посредничестве ООН из ключевых портов города Ходейда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Глава Верховного революционного комитета повстанцев Мухаммед Али аль-Хути заявил, что вывод войск из Ходейди  и портов Салиф и Рас-Исса был начат в субботу, 11 мая, в часов 10 утра по местному времени.

За выводом войск из портов ведут наблюдение представители ООН.

Глава операции ООН по контролю за прекращением огня генерал-лейтенант Майкл Лоллесгаард рассказал, что вывод войск является первым практическим шагом в достижении соглашения о прекращении огня, который был согласован в Швеции в декабре 2018. 

Он добавил, что хуситы должны взять на себя обязательства о передислокации, которая должна произойти в течении трех дней.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Йемене в результате атаки аравийской коалиции погибли более 10 человек. Представитель министерства здравоохранения Йемена сообщил, что жертвами удара боевых самолетов аравийской коалиции по одному из пригородов Саны стали по меньшей мере 13 человек, еще почти 100 человек получили ранения.

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Новости Украины Йеменрежим прекращения огня
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