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В Ємені повстанці почали виведення військ з портів

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 15:07
В Ємені повстанці почали виведення військ з портів
Фото: війна в Ємені (twitter.com/bbclysedoucet)

Спостерігачі ООН стежать за відводом військ повстанців

В Ємені повстанці з племен Хуті заявили, що після початку режиму припинення вогню почали проводити виведення своїх військ за посередництва ООН з ключових портів міста Ходейда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Голова Верховного революційного комітету повстанців Мухаммед Алі аль-Хуті заявив, що виведення військ з Ходейди і портів Саліф і Рас-Ісса був початий в суботу, 11 травня, в 10 годині ранку за місцевим часом.

За виведенням військ з портів ведуть спостереження представники ООН.

Голова операції ООН по контролю за припиненням вогню генерал-лейтенант Майкл Лоллесгаард розповів, що виведення військ є першим практичним кроком у досягненні угоди про припинення вогню, який був узгоджений в Швеції в грудні 2018.

Він додав, що хусіти повинні взяти на себе зобов'язання про передислокацію, яка повинна відбутися протягом трьох днів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ємені в результаті атаки аравійської коаліції загинули понад 10 осіб. Представник міністерства охорони здоров'я Ємену повідомив, що жертвами удару бойових літаків аравійської коаліції по одному з передмість Сани стали щонайменше 13 осіб, ще майже 100 людей отримали поранення.

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