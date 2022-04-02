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В Йемене объявили о перемирии на два месяца

Фото: столица Йемена город Сана (UNDP)
Автор: Владимир Костырин

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии и йеменские хуситы-повстанцы договорились о введении режима прекращения огня сроком на два месяца. Такое перемирие может быть продлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ООН.

Соглашение вступает в силу с субботы, 2 апреля, и совпадает с началом исламского месяца Рамадан.

"Двухмесячное перемирие в Йемене, которое вступает в силу в субботу, должно стать первым шагом к прекращению разрушительной войны в стране", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Договор о перемирии предусматривает приостановку всех наступательных, воздушных, наземных и морских операций, отметил спецпосланник генсека ООН по Йемену Ханс Грундберг.

Стороны договорились о том, что суда с топливом будут заходить в порты в районе Ходейда, а коммерческие рейсы будут выполняться из аэропорта в столице Саны в заранее определенные пункты назначения в регионе.

Также была договоренность о встрече под эгидой специального посланника ООН для открытия дорог в Таизе и других мухафазах.

Генсек ООН заявил, что перемирие, которое имеет возможность продления, открывает двери для удовлетворения неотложных гуманитарных и экономических потребностей в Йемене и "создает реальную возможность для возобновления политического процесса".

Правительство Йемена, поддерживаемое возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, и повстанцы-хуситы ведут боевые действия с 2015 года. Согласно отчетам ООН, с начала войны и до конца 2021 года жертвами войны стали 377 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что также было достигнуто соглашение об освобождении пленных обеими сторонами: 1400 хуситов в обмен на 823 проправительственных сотрудников.

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ООНЙеменСаудовская Аравия