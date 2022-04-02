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У Ємені оголосили про перемир'я на два місяці

Фото: столиця Ємену місто Сана (UNDP)
Автор: Володимир Костирін

Арабська коаліція під керівництвом Саудівської Аравії та єменські хусити-повстанці домовилися про введення режиму припинення вогню терміном на два місяці. Таке перемир'я може бути продовжено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ООН.

Угода набуває чинності з суботи, 2 квітня, і збігається з початком ісламського місяця Рамадан.

"Двомісячне перемир'я в Ємені, яке набирає чинності в суботу, має стати першим кроком до припинення руйнівної війни в країні", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Договір про перемир'я передбачає припинення всіх наступальних, повітряних, наземних і морських операцій, зазначив спецпосланець генсека ООН по Ємену Ханс Грундберг.

Сторони домовилися про те, що судна з паливом будуть заходити в порти в районі Ходейда, а комерційні рейси будуть виконуватися з аеропорту в столиці Сани в заздалегідь визначені пункти призначення в регіоні.

Також була домовленість про зустріч під егідою спеціального посланника ООН для відкриття доріг в Таїзі та інших мухафазах.

Генсек ООН заявив, що перемир'я, яке має можливість продовження, відкриває двері для задоволення невідкладних гуманітарних та економічних потреб в Ємені та "створює реальну можливість для відновлення політичного процесу".

Уряд Ємену, підтримуваний очолюваною Саудівською Аравією коаліцією, і повстанці-хусити ведуть бойові дії з 2015 року. Згідно зі звітами ООН, з початку війни і до кінця 2021 року жертвами війни стали 377 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що також було досягнуто угоди про звільнення полонених обома сторонами: 1400 хуситів в обмін на 823 проурядових співробітників.

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ООНЙеменСаудовская Аравия