Арабская коалиция объявила о прекращении огня в Йемене. Анонсированы переговоры

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила о прекращении огня против хуситов-повставцев в Йемене со среды, 30 марта, и анонсировала мирные переговоры во время исламского месяца Рамадан, который начнется в первых числах апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Arabnews .

Перед этим лидер повстанцев Махди аль-Машат заявил об одностороннем прекращении ракетных и беспилотных ударов по Саудовской Аравии, а также о приостановке военных действий в Йемене, в основном в центральной провинции Мариб, на 3 дня.

В рамках предложенного мирного соглашения он также пообещал продлить краткосрочное перемирие до постоянного прекращения огня при условии, что Саудовская Аравия пойдет на встречные шаги, и прекратит блокаду и воздушные удары, а также выведет коалиционные силы из Йемена.

Как говорится в заявлении, распространенном Саудовским агентством печати (Saudi Press Agency), Арабская коалиция объявляет о прекращении военных действий в Йемене с 06:00 среды, 30 марта.

Такое перемирие "совпадает с началом йеменских консультаций с целью создания надлежащих условий для их успеха и создания благоприятной среды во время священного месяца Рамадан для установления мира в Йемене", указывается в сообщении.

Повстанцы не желают отправляться "на вражескую территорию для переговоров" на встречу в Эр-Рияд, что организовывает Совет сотрудничества стран Персидского залива, в которой участвуют правительство Йемена, а также представители США и ООН в Йемене.

Объявление коалиции было сделано после того, как официальный представитель сообщил AFP, что Саудовская Аравия ждала "серьезных шагов" от йеменских повстанцев по потенциальному обмену пленными, прежде чем ответить на их предложение о прекращении огня.

Как сообщали хуситы, было достигнуто соглашение об освобождении 1400 их бойцов в обмен на 823 проправительственных сотрудника, в том числе 16 саудовцев и троих суданцев. Среди них - брат президента Йемена Абедраббо Мансура Хади.