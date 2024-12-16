"Йдуть добровільно": Путін розповів, скільки росіян відправляє на війну кожного дня

Більше тисячі росіян кожного дня добровільно підписують контракт із Міноборони РФ. Вони відправляються на військову службу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив російський диктатор Володимир Путін.
Як заявив Путін, росіяни підписують контракти із Міноборони РФ для того, щоб захищати Росію.
"Цього року кожного дня у середньому більше тисячі людей поступають на військову службу по контракту. Люди добровільно йдуть на фронт", - заявив Путін.
Диктатор сказав, що Росії необхідно й надалі розширювати військове та технічне співробітництво з партнерами та союзниками. При цьому такими партнерами він вважає більшість країн світу.
Згодом Путін заявив, що нібито цього року понад 430 тисяч росіян добровільно підписали контракт з російським Міноборони. Це на 130 тисяч більше ніж попереднього року.
Раніше РБК-Україна писало про те, що російські загарбники щодня проводять рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах в окупованому Маріуполі. Ціллю таких "облав" є, зокрема, мобілізація місцевих мешканців.
При цьому, навесні цього року, британська розвідка інформувала, що РФ набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.
Водночас глава Міноборони України Рустем Умєров розповів, що РФ продовжує збільшувати чисельність своєї армії, й створювати нові бригади для війни проти України.
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