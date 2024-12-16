"Йдуть добровільно": Путін розповів, скільки росіян відправляє на війну кожного дня

Як заявив Путін, росіяни підписують контракти із Міноборони РФ для того, щоб захищати Росію.

"Цього року кожного дня у середньому більше тисячі людей поступають на військову службу по контракту. Люди добровільно йдуть на фронт", - заявив Путін.

Диктатор сказав, що Росії необхідно й надалі розширювати військове та технічне співробітництво з партнерами та союзниками. При цьому такими партнерами він вважає більшість країн світу.

Згодом Путін заявив, що нібито цього року понад 430 тисяч росіян добровільно підписали контракт з російським Міноборони. Це на 130 тисяч більше ніж попереднього року.

Мобілізація до російської армії

Раніше РБК-Україна писало про те, що російські загарбники щодня проводять рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах в окупованому Маріуполі. Ціллю таких "облав" є, зокрема, мобілізація місцевих мешканців.

При цьому, навесні цього року, британська розвідка інформувала, що РФ набирає щомісяця в армію близько 30 тисяч нових солдатів. Це дає їй змогу покривати втрати та продовжувати війну проти України.