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Все йде за планом? Партизани повідомляють про зникнення мобілізованих росіян у Криму

Фото: партизани повідомляють про зникнення мобілізованих росіян у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти мають великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

За даними партизанів, за наявною інформацією до міста прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

"Це пов'язано зі зникненням військових у місті. У зв'язку з цим, всіх військовослужбовців Росії зобов'язали пересуватися містом групами", - йдеться в повідомленні.

 

Через випадки зникнення окупантів у Криму їх охороняють і вони ходять групами (t.me/atesh_ua)

Крім того, "Атеш" зафіксував прибуття нової партії, мобілізованих у Джанкой. При цьому мобілізованих не годують і "просто не вважають за людей".

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя. Також партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя. Об'єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.

Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

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