Все йде за планом? У Джанкої ввели режим НС після вибухів

У Джанкої, де вчора, 20 березня, прогриміли вибухи, після того, як сталося, ввели режим НС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Так у місті, розташованому на півночі окупованого Криму, Джанкої, "введено режим НС муніципального рівня".
Що трапилося?
У понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.
При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр". Це сталося під час їхнього транспортування.
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