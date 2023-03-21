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Все йде за планом? У Джанкої ввели режим НС після вибухів

Фото: у Джанкої ввели режим НС після вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Джанкої, де вчора, 20 березня, прогриміли вибухи, після того, як сталося, ввели режим НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так у місті, розташованому на півночі окупованого Криму, Джанкої, "введено режим НС муніципального рівня".

Що трапилося?

У понеділок, 20 березня, в Джанкої (Крим) пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотники.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, у місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр". Це сталося під час їхнього транспортування.

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ДжанкойКрым