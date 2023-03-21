RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все идет по плану? В Джанкое ввели режим ЧС после взрывов

Фото: в Джанкое ввели режим ЧС после взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Джанкое, где вчера, 20 марта, прогремели взрывы, после случившегося ввели режим ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Так в городе, расположенном на севере оккупированного Крыма, Джанкое, "введен режим ЧС муниципального уровня".

Что случилось?

В понедельник, 20 марта, в Джанкое (Крым) раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.

При этом по данным Главного управления разведки Украины, в месте взрыва были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр". Это произошло во время их транспортировки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДжанкойКрим