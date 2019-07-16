Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу во вторник, 16 июля, через два месяца после опубликования. Соответствующая норма прописана в тексте документа.

Отметим, согласно переходным положениям, "языковой закон" вступает в силу через два месяца после опубликования, которое состоялось 16 мая 2019 года. Однако некоторые нормы вступят в силу с отсрочкой.

Суть закона

Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Умышленное его искажение в официальных документах с нарушением требований правописания, а также создание препятствий и ограничений в применении украинского языка влекут за собой ответственность. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Закон также обязывает Кабинет министров утвердить и обеспечивать выполнение Государственной программы содействия освоению государственного языка. Кроме того, в законе указано, что каждый гражданин обязан владеть украинским языком. При этом владение языком необходимо для вступления в украинское гражданство.

Нормы, которые вступят в силу с отсрочкой

Так, в июле 2021 года вступят силу требования к уровню владения языком для получения гражданства Украины, которые определит Нацкомиссия по стандартам государственного языка, и, соответственно, норма об экзамене. Также на два года отсрочили выдачу сертификатов об уровне владения государственным языком топ-чиновникам, депутатам и т. д.

Предусматривается, что с 1 января 2030 года ВНО и вступительные экзамены будут сдаваться на украинском языке.

Через 30 месяцев после вступления в силу "языкового закона" печатные СМИ обязаны выходить на украинском языке (через 60 месяцев для местных СМИ). Печать на других языках допускается при одновременном выпуске тиража на украинском языке в один день.

Отметим, через 18 месяцев после вступления "языкового закона" в силу предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты в сфере обслуживания обязаны перейти на государственный язык. Информация госязыком может дублироваться на других языках. По просьбе клиента его обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

Квоты на радио и ТВ

"Языковой закон" вносит изменения в закон о телевидении и радиовещании. Изменение квот вступает в силу через пять лет после вступления в силу документа.

Согласно закону, недельный объем вещания общенациональных или региональных СМИ на украинском языке должен составлять не менее 90% общей продолжительности передач и/или фильмов в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (было не менее 75%).

Кроме того, местные СМИ в общем недельном объеме должны обеспечивать вещание на украинском языке не менее 80% в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (было не менее 60%).

Штрафы

Учреждениям сферы обслуживания за нарушение "языкового закона" будет грозить до 6800 гривен штрафа. При этом нормы, касающиеся штрафов, вступают в силу через 18 месяцев после вступления в силу "языкового закона", то есть с 16 января 2021 года.

Напомним, с завтрашнего дня, 16 июля, в соответствии с "языковым законом", вся агитация перед выборами в Раду должна проходить исключительно на украинском языке.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение правок в "языковой закон" не исключено. При этом для команды президента концептуальной вещью остается то, что единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.