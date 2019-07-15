Агитация с завтрашнего дня должна быть на украинском языке, - Нацрада

Иллюстративное фото (nrada.gov.ua)

Завтра вступает в силу "языковой закон"

С завтрашнего дня, 16 июля, вся агитация перед выборами в Раду должна проходить исключительно на украинском языке. Об этом говорится в сообщении Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацраде напомнили, что с 16 июля в силу вступает "языковой закон", который регулирует применение государственного языка в различных сферах. Согласно тексту закона, все материалы предвыборной агитации будут публиковаться на украинском языке.

Кроме того, политическая реклама и агитация, которые распространяются на телевидении, а также теледебаты, должны переводиться на язык жестов и субтитроваться на украинском языке. При этом в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках коренных народов, национальных меньшинств Украины.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение правок в "языковой закон" не исключено. В то же время он подчеркнул, что для команды президента концептуальной вещью остается то, что единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.