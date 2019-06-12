АП не исключает внесение правок в "языковой закон"

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

У Зеленского заверили, что украинский язык будет единственным государственным

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение правок в "языковой закон" не исключено. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Стефанчук подчеркнул, что украинский язык будет единственным государственным.

"Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь - единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", - заявил представитель Зеленского в ВР.

Напомним, глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что отмены "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" не произойдет.

Как писало РБК-Украина ранее, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") ужесточает языковые квоты на радио и телевидении.

Отметим, "языковой закон" вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. При этом отдельные его нормы отсрочены.

Добавим, 16 мая 2019 года появился полный текст "языкового закона". Документ закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Умышленное его искажение в официальных документах с нарушением требований правописания, а также создание препятствий и ограничений в применении украинского языка влекут за собой ответственность. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.