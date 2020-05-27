"Языковой" закон требует изменений, - Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" требует изменений. В парламенте уже зарегистрированы законопроекты об изменениях.

Об этом глава ВР рассказал в интервью изданию "Главком".

"Думаю, да (закон о языке нужно менять, - ред.). Там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать - объединит это украинское общество или нет", - подчеркнул глава парламента.

По словам Разумкова, в Раде уже зарегистрированы соответствующие проекты законов, однако на ближайшие пленарные недели они не включены в повестку дня.

Также спикер прокомментировал, есть ли у фракции "Слуга народа" обобщенная основная концепция по "языковому" закону.

"От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же", - считает Разумков.

Напомним, ранее спикер Рады анонсировал, что парламент рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

Как писало РБК-Украина, языковой закон вступил в силу 16 июля в прошлом году.