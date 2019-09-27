"Языковой закон": в Минкульте рассказали, будут ли инициировать изменения

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский прокомментировал возможность внесения изменений в "языковой закон". Об этом он рассказал в интервью "ВВС News Украина".

Так, глава Минкульта подчеркнул необходимость выполнения закона.

"Я не хочу оценивать закон, который приняли. Я считаю, что сейчас любая моя оценка, или положительная, или отрицательная, не добавит общественной пользы. Я считаю, что закон принят, его надо выполнять. Моя позиция в этом сейчас очень простая... Я - не буду (инициировать изменения в закон, - ред.)", - отметил Бородянский.

"Есть закон, он принят, мы должны его выполнять. Кто не согласен, должен доносить свою точку зрения через те инструменты, которые есть", - ответил министр на вопрос, будут ли квоты на телевидении и переход театра русской драмы на бегущую ленту на украинском языке.

Напомним, президент Владимир Зеленский в конце августа прокомментировал возможность пересмотра закона о государственном языке. Он подчеркивал, что это сложный вопрос и должен быть законопроект о защите прав меньшинств.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента Владимира Зеленского в ВР, а ныне и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок в "языковой закон" не исключено. При этом команда главы государства придерживается позиции, что единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.

Добавим также, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") вступил в силу 16 июля - через два месяца после опубликования. Согласно переходным положениям, некоторые нормы "языкового закона" вступят в силу с отсрочкой.