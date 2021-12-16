UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Явка с повинной": МИД Украины отреагировал на скандальный судебный приговор в России

Автор: Дмитрий Левицкий, Валерия Полищук

Кировский районный суд Ростова-на-Дону, который накануне "признал" наличие войск РФ на оккупированном Донбассе, подписал России явку с повинной. Такое признание является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как сторону международного вооруженного конфликта", - заявил он.

Представитель МИДа добавил, что это решение укрепит позицию Украины в делах против России в международных судебных инстанциях.

"Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым. Вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российских властей к международно-правовой ответственности. Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение по публичному доступу. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - подчеркнул Николенко.

Напомним, сегодня в СМИ распространилась информация о том, что подрядчик Минобороны России на суде в деле о посредничестве во взяточничестве заявил, что на Донбассе находятся российские военные.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияДонбасс