RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Явка з повинною": МЗС України відреагувало на скандальний судовий вирок у Росії

Автор: Дмитро Левицький, Валерія Поліщук

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону, який напередодні "визнав" наявність військ РФ на окупованому Донбасі, підписав Росії явку з повинною. Таке визнання є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.

Представник МЗС додав, що це рішення зміцнить позицію України в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

"Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ поширилася інформація про те, що підрядник Міноборони Росії на суді у справі про посередництво у хабарництві заявив, що на Донбасі перебувають російські військові.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСРосійська ФедераціяДонбас