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"Явка з повинною": МЗС України відреагувало на скандальний судовий вирок у Росії

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Четвер 16 грудня 2021 16:38
"Явка з повинною": МЗС України відреагувало на скандальний судовий вирок у Росії Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитро Левицький, Валерія Поліщук

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону, який напередодні "визнав" наявність військ РФ на окупованому Донбасі, підписав Росії явку з повинною. Таке визнання є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.

Представник МЗС додав, що це рішення зміцнить позицію України в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

"Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ поширилася інформація про те, що підрядник Міноборони Росії на суді у справі про посередництво у хабарництві заявив, що на Донбасі перебувають російські військові.

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