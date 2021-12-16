"Явка з повинною": МЗС України відреагувало на скандальний судовий вирок у Росії

Кіровський районний суд Ростова-на-Дону, який напередодні "визнав" наявність військ РФ на окупованому Донбасі, підписав Росії явку з повинною. Таке визнання є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито "внутрішньоукраїнський" характер конфлікту на Донбасі.

Про це РБК-Україна повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - заявив він. Представник МЗС додав, що це рішення зміцнить позицію України в справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях. "Російським юристам стане все важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт Ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення щодо публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - підкреслив Ніколенко.