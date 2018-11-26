"Явиться в течение дня по звонку": ветеран АТО рассказал, будет ли мобилизация

Фото: Военное положение в Украине (РБК-Украина)

Ветераны АТО собираются выдвинуть требования президенту, говорит Александр Васильченко

В ночь с 25 на 26 ноября в Киеве провели экстренное заседание СНБО, где рассматривали решение о возможном введении военного положения в связи с атакой российских войск на украинские корабли в районе Керченского пролива.

Во время заседания Петр Порошенко сказал, что такое "решение не предполагает немедленной мобилизации, но будет проведена соответствующая работа с резервом первой очереди". По словам президента, уже многие участники АТО по своей инициативе уже пакуют рюкзаки и готовы выйти на защиту Украины.

Начала ли проводиться работа с резервом первой очереди и как она выглядит на практике? С таким вопросом Styler РБК-Украина обратился к Александру Васильченко - офицеру отделения специального назначения 12 ОМББ ВСУ.

Александр - доброволец первой волны. Мобилизован в марте 2014 года. На войне - с сентября 2014-го по март 2015-го года. После возвращения в Киев возглавил киевский городской союз ветеранов АТО Подольского района. С 2016 года был записан в резерв первой очереди 95 бригады ВДВ.

В комментарии для Styler он подтвердил, что военкоматы Киева действительно начали осуществлять работу с резервом первой очереди.

Фото: Александр Васильченко, офицер отделения специального назначения 12 ОМББ ВСУ, доброволец первой волны (предоставлено Александром)

"Да, действительно. Позвонили утром 26 ноября из Подольского военкомата. Просили быть готовым явиться в течение дня по звонку в военкомат для получения дальнейших инструкций", - прокомментировал он.

О каких именно инструкциях речь, в военкомате при этом не уточнили, сказал ветеран.

"Страну защищать все готовы, но у ребят тоже есть требования"

При этом у ветеранов-резервистов есть свои требования к правительству и президенту, сказал Александр Васильченко.

"Страну защищать все готовы, но у ребят тоже есть требования есть к нашему президенту. В первую очередь – закрыть границы, ввести визовый режим для россиян. Второе – это реально прекратить торговлю с агрессорами. Это не полный список требований. Следующие требования будут совместно составлены в ближайшее время во время нашего общего собрания", - говорит он.

По его словам, у ветеранов вскоре будет коллегиальное решение по этому поводу.

Фото: "Предполагается, что объявят военное положение на 60 дней. За этот период может произойти что угодно" – ветеран (РБК-Украина)

"Конечно, требования к президенту будут. Потому что если огласить военное положение только для того, чтобы перенести выборы – это никому не интересно. В прошлый раз кадровый резерв тоже ведь собирали на 14 дней, а для некоторых это значило, что ряд военнослужащих в итоге забрали на год, а кого-то – на два или на три года. Сейчас предполагается, что объявят военное положение на 60 дней. За этот период может произойти что угодно. За это время военное положение могут или продлить, или сократить. Нужно разбираться, как это реально будет действовать на практике", -подчеркнул он.

При этом, со слов других ветеранов войны, некоторые добровольцы первой волны сами звонят командирам, и те сообщают им то же самое: собрать вещи и ждать звонка. Самому в военкомат без приказа ехать не нужно.

По словам некоторых ветеранов, некоторые и без приказа уже давно держат вещи собранными, лишь доукомплектовав их сразу после возвращения со службы.

Напомним, ранее юрист детально объяснил, как введение военного положения может повлиять на жизнь украинцев.

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