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Чому Київ повернувся до графіків відключень світла після Нового року: відповідь YASNO

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 19:15
Чому Київ повернувся до графіків відключень світла після Нового року: відповідь YASNO Фото: чому Київ повернувся до графіків відключень світла після Нового року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після новорічних вихідних промисловість столиці відновлює роботу та підключається до споживання електроенергії. Тому через дефіцит у Києві повернулися до графіків стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

"Ми виходимо з новорічних свят, тому потрохи зростає споживання. Підключається промисловість до споживання. Дефіцит генерації нікуди не дівся, тому повертаємося до графіків. Але, на мій погляд, це гарна новина, бо графіки до кінця березня - це найбільш прийнятний сценарій для нас", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, у Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.

Також раніше ми писали, що відсьогодні у Київській області починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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