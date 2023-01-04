В Україні зростає споживання електроенергії: в усіх областях діють планові відключення світла

Наразі в Україні спостерігається зростає споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Нагадаємо, перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у прифронтових регіонах на сході під обстріли окупантів потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проводитись після отримання відповідних дозволів військових.

До того ж, "Укренерго" нагадує, що енергосистема зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак противника. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення досі потребує значних ресурсів та часу.

Українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

РБК-Україна повідомляло, що у деяких областях скасували відключення світла у першій половині дня.

Окрім того, у YASNO зазначали, що після новорічних вихідних промисловість Києва відновлює роботу, тому місто повернулося до графіків стабілізаційних відключень світла.

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