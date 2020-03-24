YASNO призывает помочь пожилым людям решить коммунальные вопросы

YASNO советует опытным онлайн-пользователям поделиться с пожилыми людьми советами, как платить за свет дистанционно
Поставщик YASNO советует опытным онлайн-пользователям поделиться с пожилыми людьми советами, как платить за свет и передавать показания счетчика дистанционно, избегая толпы в банковском или почтовом отделении. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает РБК-Украина.
В частности, в компании призывают:
"Онлайн-сервисы помогают экономить время, а в нынешних условиях – спокойствие и здоровье. Мы призываем своих клиентов помочь старшим родственникам и соседям в переходе на дистанционные каналы связи. Сервисы YASNO удобные и простые в пользовании. И хотя, сейчас наши энергоофисы прекратили очное обслуживание, мы делаем все для качественного дистанционного обслуживания. Мы увеличили количество электронных адресов и контактных телефонов для удобства клиентов. Они опубликованы на сайте yasno.com.ua", - говорит директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
Напомним, YASNO - поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, оказывает услуги для 3,5 миллиона украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.
Для уменьшения расходов клиентов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.
Как писало РБК-Украина, ранее в компании назвали успешным первый год работы поставщиков в новых условиях рынка электроэнергии.