YASNO закликає допомогти літнім людям вирішити комунальні питання

YASNO радить досвідченим онлайн-користувачам поділитися з літніми людьми порадами, як сплачувати за світло дистанційно
Постачальник YASNO радить досвідченим онлайн-користувачам поділитися з літніми людьми порадами, як сплачувати за світло й передавати показання лічильника дистанційно, уникаючи натовпу у банківському чи поштовому відділеннях. Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає РБК-Україна.
Зокрема, в компанії закликають:
"Онлайн-сервіси допомагають зберігати час, а у нинішніх умовах – спокій та здоров’я. Ми закликаємо своїх клієнтів допомогти старшим родичам та сусідам у переході на дистанційні канали зв’язку. Сервіси YASNO зручні та прості в користуванні. І хоча, зараз наші енергоофіси припинили очне обслуговування, ми робимо усе для якісного дистанційного обслуговування. Ми збільшили кількість електронних адрес і контактних телефонів для зручності клієнтів. Вони опубліковані на сайті yasno.com.ua", - говорить директор YASNO в Києві Віктор Мельников.
Нагадаємо, YASNO - постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Для зменшення витрат клієнтів на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.
Як писало РБК-Україна, раніше в компанії назвали успішним перший рік роботи постачальників в нових умовах ринку електроенергії.