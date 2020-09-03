Yasno предложил клиентам системы хранения энергии

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO предложил клиентам системы хранения электроэнергии от итальянского производителя ATON Green Energy с объемом накопления от 2,4 до 58 кВт⋅ч электроэнергии. В зависимости от конфигурации такие устройства могут накопить электроэнергию для использования в течение от нескольких часов до нескольких дней.

Об этом сообщает пресс-служба YASNO.

Система хранения электроэнергии (energy storage system - англ.) позволяет накапливать электроэнергию для нужд всего дома с помощью литий-ионных аккумуляторов. Если в сети произошла авария, жители этого даже не заметят: система хранения сразу же включится.

Как сообщают в компании, в отличие от громкого дизельного генератора она работает почти бесшумно, компактна и имеет современный дизайн. Управлять системой можно со смартфона. Накопитель легко интегрируется в систему "умный дом".

Система хранения электроэнергии можно совместить с домашней солнечной электростанцией. Это позволит накапливать электроэнергию, которую вырабатывают солнечные панели в течение дня, а использовать ее ночью.

Отмечается, что без солнечной электростанции можно ночью накапливать электроэнергию из сети для использования днем.

Напомним, что для владельцев двозонних счетчиков электроэнергия стоит вдвое дешевле с 23:00 до 07:00.

Устройство для хранения энергии также может обеспечивать дополнительную мощность для энергосети дома. Мощности домашнего аккумулятора достаточно даже для зарядки электроавтомобиля.

"В Европе использование домашних систем хранения энергии является достаточно распространенным, поскольку позволяет уменьшать затраты на электроэнергию. В Украине этот тренд только формируется. YASNO распространяет и стремится сделать более доступными инновационные технологии в сфере энергоэффективности. Сейчас наши клиенты могут выбрать для себя системы хранения энергии от итальянского производителя ATON Green Energy, которые способны накапливать от 2,4 до 58 кВт⋅ч электроэнергии", - сообщила директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

По ее словам, среднее энергопотребление украинской семьи - 165 кВт⋅ч в месяц, следовательно, заряда "домашней батарейки" может хватить от нескольких часов до двух недель бесперебойного электрообеспечения. В компании добавляют, что это особенно актуально для тех, кто живет в частных домах, работает дома, проживает в отдаленных от сети районов и требует стабильного электроснабжения.

Напомним, ранее YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику.