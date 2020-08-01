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YASNO начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику

Киев, Суббота 01 августа 2020 11:34
YASNO начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику
Фото: отделение YASNO (yasno.com.ua)
Автор: РБК-Украина

При оформлении заказа на технику поставщик YASNO дает гарантию от производителя

YASNO стал первым в Украине поставщиком электроэнергии, который начал предлагать клиентам энергоэффективную бытовую технику.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для YASNO важно не только предоставлять качественный сервис по поставке электроэнергии, но и помогать клиентам быть энергоэффективными. Важное условие для этого - использование экономичных бытовых приборов. Поэтому мы предлагаем клиентам безопасную и эффективную климатическую технику, с которой можно оптимизировать энергопотребление в доме, сохраняя электроэнергию и средства", - сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

При оформлении заказа на технику поставщик YASNO дает гарантию от производителя и предлагает дополнительные опции: покупка в рассрочку или кредит, адресная доставка или бесплатная доставка на почтовое отделение.

Напомним, компания поставляет электроэнергию и энергоэффективные решения для 3,5 млн семей в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Уже более 38 тысяч украинских семей пользуются энергоэффективными наборами от YASNO, которые помогают экономить до 50% расходов на электроэнергию.

В наборы входят двузонный счетчик с услугой установки "под ключ", набор LED-ламп и умная розетка с таймером, которая позволяет запрограммировать автоматическое включение электроприборов или включать их по Wi-Fi.

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