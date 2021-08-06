YASNO планирует инвестировать в новые энергоэффективные проекты около 1 млрд грн

В течение следующих 5 лет поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO планирует инвестировать в энергоэффективные проекты на украинских предприятиях около 1 млрд грн. Банки могут присоединиться к их реализации благодаря механизму энергосервиса, избежав при этом финансовых рисков и нарастив свой портфель «зеленых» инвестиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью директора по экономике и финансам D.Solutions (бренд YASNO) Татьяны Грязновой.

Механизм энергосервиса предусматривает, что энергосервисная компания (ЭСКО) финансирует и выполняет "под ключ" энергоэффективный проект, гарантируя достижение определенного уровня экономии для предприятия-клиента.

Возврат инвестиций происходит исключительно за счет части сэкономленных средств. За 5 лет YASNO реализовал через механизм энергосервиса более 90 энергоэффективных проектов с достигнутой экономией от 25 до 90% энергоресурсов.

Предприятия-клиенты экономят до 170 млн кВт·ч или 350 млн грн стоимости электроэнергии, газа и тепла в год. Эквивалент сокращения энергозатрат составляет 150 тыс. тонн СО2 в год. Все проекты YASNO финансирует за счет собственных ресурсов.

"Один из самых больших факторов, сдерживающим развитие рынка энергосервиса, - это ограниченность доступа к финансовым ресурсам. В то же время актуальные изменения в законодательстве ЕС и движение Украины к энергонезависимости требуют от нас масштабировать свою деятельность. Мы приглашаем банки сотрудничать в этом направлении. Украина является членом Европейского Энергетического сообщества и стратегии крупных иностранных банков с дочерними структурами в нашей стране направлены на то, чтобы стимулировать масштабные проекты по энергоэффективности", - рассказала Татьяна Грязнова.

По ее словам, возможны несколько направлений сотрудничества энергосервисной компании с банками. Самый простой - это рефинансирование уже реализованных проектов. В портфель действующих энергосервисных контрактов YASNO инвестировано более 550 млн грн, которые принесут около 2 млрд грн денежного потока в течение ближайших трех лет.

Еще один вариант - это портфельное финансирование проектов с определенными характеристиками. То есть банки могут заинтересоваться инвестированием в определенную отрасль, регион или компанию. YASNO может подобрать портфель проектов для финансирования банком в зависимости от заданных параметров, например, с определенной доходностью. Также возможна индивидуальное участие в финансировании какого-то знакового энергосервисного проекта.