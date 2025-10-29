YASNO у партнерстві з "Видавництвом Старого Лева" презентувало книгу для дітей

"YASNO продовжує розповідати про енергію, щоб вона стала більш зрозумілою кожному з нас у межах власного освітнього проєкту. Тепер - через дитячу книгу "Енергія. Наука довкола нас" докторки Шіні Самари, яка підготовлена у партнерстві з "Видавництвом Старого Лева", - йдеться в ньому.

Наголошується, що ця книга дозволить дітям дізнатись як виробляються та працюють різні види енергії, яка енергія використовується вдома та як кожен може стати енергоефективним.

Зазначається, що 20 грн з кожної проданої книги буде перераховано у благодійний фонд "Діти Героїв", щоб підтримати дітей, котрі втратили одного або обох батьків унаслідок російської війни в Україні.

"Розповідати про досить складні речі можна простою мовою, яка буде зрозумілою навіть дітям. Наші освітні проєкти і нагороди за них – цьому підтвердження. Тож запрошуємо батьків і дітей поринути у захопливий світ енергії, котра довкола нас. Книга "Енергія. Наука довкола нас" не лише про читання. Знання інформації, яка міститься у ній, дозволить дітям з малечку формувати звички ощадливого споживання енергії та бережно ставитись до природніх ресурсів. А ще вона про підтримку. Адже частина коштів з кожного придбаного примірка піде у фонд "Діти Героїв", - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.