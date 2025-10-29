UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

YASNO у партнерстві з "Видавництвом Старого Лева" презентувало книгу для дітей

Фото: YASNO у партнерстві з "Видавництвом Старого Лева" презентувало книгу для дітей (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У продаж вийшла книга про енергетику "Енергія. Наука довкола нас" ВСЛ, яка вийшла у партнерстві з YASNO, що входить в "Групу ДТЕК".

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в повідомленні YASNO.

"YASNO продовжує розповідати про енергію, щоб вона стала більш зрозумілою кожному з нас у межах власного освітнього проєкту. Тепер - через дитячу книгу "Енергія. Наука довкола нас" докторки Шіні Самари, яка підготовлена у партнерстві з "Видавництвом Старого Лева", - йдеться в ньому.

Наголошується, що ця книга дозволить дітям дізнатись як виробляються та працюють різні види енергії, яка енергія використовується вдома та як кожен може стати енергоефективним.

Зазначається, що 20 грн з кожної проданої книги буде перераховано у благодійний фонд "Діти Героїв", щоб підтримати дітей, котрі втратили одного або обох батьків унаслідок російської війни в Україні.

"Розповідати про досить складні речі можна простою мовою, яка буде зрозумілою навіть дітям. Наші освітні проєкти і нагороди за них – цьому підтвердження. Тож запрошуємо батьків і дітей поринути у захопливий світ енергії, котра довкола нас. Книга "Енергія. Наука довкола нас" не лише про читання. Знання інформації, яка міститься у ній, дозволить дітям з малечку формувати звички ощадливого споживання енергії та бережно ставитись до природніх ресурсів. А ще вона про підтримку. Адже частина коштів з кожного придбаного примірка піде у фонд "Діти Героїв", - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Ініціативи "Групи ДТЕК"

Як повідомлялось, в Україні стартує грантова програма для малих та середніх бізнесів, власниками котрих є ветерани.

Це можливість кожному з 20 бізнесів-переможців, отримати фінансову допомогу за 30 тис. кВт∙год, спожитих протягом 6 місяців та зекономити до 300 тис. грн на рахунках за електроенергію.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Читайте РБК-Україна в Google News
YASNO