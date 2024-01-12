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У YASNO назвали кількість боржників, які перші у черзі на відключення світла

Фото: у YASNO назвали кількість боржників, які перші у черзі на відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У YASNO нарахували понад 70 тисяч кандидатів, які стануть першими у черзі на відключення світла через борги. Їх загальний борг складає 600 млн гривень.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії і по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше 70 тисяч у Київі та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн", - розповів він.

Не будуть відключати раптово

Як пояснив Коваленко, YASNO щомісяця сповіщає клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні.

"Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР. Це не буде одномоментно всім. У нас немає рубильника", - пояснив він.

Що зробити, щоб світло не відключили?

Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде, а для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії, які зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою.

"Повірте, у нас є кейси, коли людина має кілька квартир і по одній з них - багатотисячний борг, попри війну. Зовсім не розумію, чому пенсіонери можуть платити, а вона - ні", - навів приклад Коваленко.

Гроші підуть в енергосистему

Атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, за словами Коваленка, нікуди не ділися, тому ремонти та масштабні відновлення - це наша реальність ще надовго.

"Тому будь ласка, оплачуйте рахунки вчасно", - попросив він.

Відключення світла, води та газу в Україні

Кабмін скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Згідно зі змінами, українців знову можна відключати від світла, газу та водопостачання, якщо є заборгованість. Зокрема, скасування мораторію на відключення ЖКП пов'язують із зростанням заборгованості споживачів, але не тільки. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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