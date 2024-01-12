В YASNO назвали количество должников, которые первые в очереди на отключение света

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. В настоящее время таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн", - рассказал он.

Не будут отключать внезапно

Как пояснил Коваленко, YASNO ежемесячно извещает клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет.

"Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней - уведомление от ОСР (оператора системы распределения - ред). Это не будет одномоментно всем. У нас нет рубильника", - пояснил он.

Что сделать, чтоб свет не отключили?

Если вы не живете в квартире - уточните свои показания, передавайте их корректно и ежемесячно, тогда долга не будет, а для тех, кому оплачивать сложно, государство разработало субсидии, которые сейчас можно оформить по упрощенной процедуре.

"Поверьте, у нас есть кейсы, когда у человека несколько квартир и по одной из них - многотысячный долг, несмотря на войну. Совершенно не понимаю, почему пенсионеры могут платить, а он - нет", - привел пример Коваленко.

Деньги пойдут в энергосистему

Атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, по словам Коваленко, никуда не делись, поэтому ремонты и масштабные восстановления - это наша реальность еще надолго.

"Поэтому, пожалуйста, оплачивайте счета вовремя", - попросил он.

Отключение света, воды и газа в Украине

Кабмин отменил мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг, который вводили в 2022 году в связи с полномасштабным вторжением России. Согласно изменениям, украинцев снова можно отключать от света, газа и водоснабжения, если есть задолженность. В частности, отмену моратория на отключение ЖКУ, связывают с ростом задолженности потребителей, но не только. Подробнее - в материале РБК-Украина.