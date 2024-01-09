Чому Кабмін скасував мораторій на відключення від послуг ЖКГ за борги: пояснення експертів

Скасування Кабінетом міністрів Україні мораторію на відключення житлово-комунальних послуг (ЖКП), що діяв після початку повномасштабного вторгнення РФ, пов'язують зі зростанням заборгованості споживачів. Але не тільки.

Про це у коментарі РБК-Україна розказали виконавчий директор енергоефективних міст Святослав Павлюк та директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

На думку експертів, уряд міг наважитися на це саме зараз через великий рівень накопичених боргів від населення, який вже неможливо ігнорувати, і ситуація вимагала втручання.

За словами Павлюка, до того ж значну частину, особливо в електроенергетиці та тепловій енергетиці, вдавалося закривали за рахунок допомоги від партнерів.

"Очевидно, в 2024 році ця допомога буде значно меншою і нам потрібно буде перебивати внутрішнім ресурсом. Швидше за все, йдеться про те, що уряд намагається зупинити збільшення заборгованості на ринку", - навів він виданню ще один аргумент.

З тим, що на сьогодні чимало споживачів не платять за ЖКГ у повному обсязі, погоджується і Рябцев. Він додає, що внаслідок ситуації у постачальників та компаній, які надають відповідні послуги, виник брак коштів та ресурсів.

"Тому від загального скасування штрафів давно треба було відмовитися. Деякі юридичні особи просто перестали платити, хоча така можливість у них є. Перестали необ'єктивно, це не вимагало жодного обґрунтування, всі просто посилалися на мораторій", - каже експерт у коментарі РБК-Україна.

У результаті, зауважує Рябцев, зросла загальна заборгованість на ринках. Зокрема, на ринку електроенергії сума загальних боргів сягнула відмітки у понад 60 млрд гривень.

За словами спеціаліста, генеруючі компанії та компанії з розподілу неодноразово просили переглянути підхід та дозволити відключення злісних боржників.

"У нас дуже велика кількість підприємств, організацій та установ, які не платять необґрунтовано. Наприклад, коли торговий центр вважається об'єктом критичної інфраструктури, це виглядає дивно", - додав експерт.

Фактично Кабмін скасував загальну індульгенцію та дозволив розглядати відключення за борги у кожному конкретному випадку, вважає Рябцев.

Щодо боргів за світло, газ і воду, то на сьогодні важко назвати точні цифри. Інформація не оприлюднюється Держстатом, її немає у публічному доступі. Якщо ж казати загалом, то рахунок іде на десятки мільярдів, каже він.

Що кажуть у Раді

Як заявив сьогодні, 9 січня, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі національного телемарафону, основа причина скасування мораторію - зростання заборгованості.

За його словами, якщо субсидіанти та пенсіонери залишаються найбільш дисциплінованими платниками (через загрозу "злетіти" з субсидії та вироблену роками звичку), то досить забезпечені українці почали зловживати мораторієм і накопичувати борги, наприклад, за електроенергію.

"Ми бачимо, що деякі категорії, які можуть платити, не платили, розуміючи, що за це взагалі нічого не буде. Тому уряд ухвалив таке рішення", - зазначив він.

Рішення про скасування мораторію

Нагадаємо, Кабмін наприкінці грудня скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих РФ, відповідно до переліку Мінреінтеграції.