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"Яскрава fpv-ніч". ГУР показало, як нищить окупантів та їх техніку

Україна, Субота 01 червня 2024 16:49
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"Яскрава fpv-ніч". ГУР показало, як нищить окупантів та їх техніку Фото: військові щоденно нищать окупантів та їх техніку (armyinform-com-ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові продовжують щоденно нищити російських окупантів та їх військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

"Спецпризначенці ГУР МО України на одному з напрямків фронту продовжують нещадно спалювати російських окупантів та їхню техніку", - повідомили в розвідці.

На відео видно, як за допомогою дронів військові України здійснили серію успішних ударів по росіянах.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що втрати російської армії у війні проти України за останню добу склали більш як тисяча окупантів. Також ЗСУ знищили понад 40 одиниць техніки.

Детальніше про втрати росіян за останню добу, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, директор із питань Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер заявив, що наступ РФ на Харківську область виявився провальним.

Зауважимо, що за даними українського президента Володимира Зеленського, втрати на даному напрямку складали 8 до 1 (8 росіян до 1 українця).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ГУР Війна Росії проти України Окупанти
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