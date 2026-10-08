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"Яндекс" приховав на картах дата-центри у чотирьох областях РФ

19:37 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський "Яндекс" ховає на картах дата-центри (Getty Images)

"Яндекс" намагається знищити згадки на картах про чотири дата-центри у Росії. Один із них сьогодні зазнав атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка" у Telegram.

"Яндекс" ховає дата-центри

"Яндекс" заблюрив у своєму картографічному сервісі об'єкти, в яких знаходяться всі чотири дата-центри платформи Cloud, виявило видання.

Приховані дата-центри розташовуються у:

  • Московській (Митищі),
  • Рязанській (Сасово),
  • Калузькій (Калуга),
  • Володимирській (Володимир) областях.

Серед них є об'єкт, на якому сьогодні сталася пожежа у результаті атаки безпілотників (у Сасово - ред.).

Об'єкти при перегляді карти в режимі супутника виявляються заблюреними.

Фото: заблюрені "Яндексом" на картах дата-центри РФ (t.me/svobodnieslova)

Крім того, при введенні адреси, на якій вони мають бути розташовані, сервіс не вказує, що вони дійсно знаходяться там. Коли саме об'єкти було приховано, невідомо.

При цьому на об'єктах, де мають бути дата-центри, знаходяться й інші організації. Але їх локації визначені неточно.

Раніше РБК-Україна писало, що 8 жовтня унаслідок атаки дронів у РФ по Рязанській області РФ спалахнув дата-центр "Яндексу" у Сасово.

Крім того, картографічний сервіс ”Яндекс” намагається приховати ракетну батарею армії РФ поблизу Фінляндії. Країна-агресорка боїться ударів українських дронів.

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