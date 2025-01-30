"Якщо зі мною щось станеться", - мер Івано-Франківська зробив тривожну заяву

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків опублікував допис, у якому розповів про загрозу його життю. У своєму повідомленні він зазначив, що діяв згідно з власною думкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

30 січня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зробив важливу заяву на своїй сторінці у Facebook, вказавши, що у разі будь-якої загрози його життю його повноваження перейдуть до секретаря міськради Віктора Синишина.

Фото: скріншот зі сторінки Facebook Руслана Марцінківа

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook, разом з секретарем міськради Віктором Синишиним, підтвердив своє попереднє звернення щодо передачі повноважень у разі будь-якої загрози його життю.

Він додав, що зараз, в умовах війни, важливо бути готовим до всього, особливо зважаючи на свою діяльність на сході України. Він згадав про нещодавню поїздку на Куп'янський напрямок, де він двічі ледь не загинув.

Відео: Facebook Руслана Марцінківа

Водночас Руслан Марцінків прокоментував ситуацію в інших регіонах, зокрема на Львівщині, де місцеві посадовці були оштрафовані за невиконання мобілізаційних планів.

Він зазначив, що місцеві органи влади не мають впливу на виконання мобілізації, але важливо зберігати місцеве самоврядування, як це було у його випадку.

"Хоча всі розуміють, що вони не мають впливу, примусу вести військовозобов'язаного до ТЦК. Бачимо заяву Кличка, події в Ужгороді. Це означає, що я особисто не помиляюся. Але маємо зберегти місцеве самоврядування", - підсумував він.

Мер також спростував чутки про наявність кримінальних справ проти нього, запевнивши, що на сьогодні їх немає.

"Не шукайте сенсацій. Бо вже дехто мені пише про кримінальні справи. На сьогодні немає кримінальних справ особисто на мене. Але бачимо, що відбувається в інших містах. Тільки Господь Бог не робить помилок", - зазначив Руслан Марцінків, згадавши про події в інших містах, зокрема ситуацію з Іриною Фаріон.

Міський голова наголосив, що він розуміє ризики, які існують під час війни.