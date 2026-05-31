"Як завжди, бракує логіки": МЗС відповіло на звинувачення Росії в ударі по ЗАЕС

У чому звинуватила Росія

30 травня представники російської держкорпорації "Росатом" поширили заяви про нібито удар України по Запорізькій АЕС. МЗС України та Сили оборони ці звинувачення офіційно спростували.

У МЗС зазначили: в російських заявах бракує логіки - незрозуміло, навіщо Україні завдавати ударів по власній станції на власній території, яку вона прагне повернути під свій контроль.

Чому саме зараз

У МЗС звертають увагу на закономірність: практично перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ Росія запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо ЗАЕС. Деталі й формулювання змінюються - мета незмінна: відвернути увагу від незаконної окупації станції.

Нинішня провокація відбувається напередодні червневої сесії Ради керуючих, на якій розглядатимуть щорічну доповідь МАГАТЕ за 2025 рік. Для Росії ці документи - серйозна проблема: МАГАТЕ вже четвертий рік поспіль не визнає жодних російських претензій на ЗАЕС і продовжує вважати станцію українським об'єктом під незаконною окупацією.

Доступ закритий

МЗС нагадує: Росія роками не допускає міжнародних інспекторів до окремих зон станції, зокрема до західних частин турбінних залів. Держава, яка блокує перевірки, тепер вимагає від світу вірити її власним повідомленням про події на тому ж об'єкті.

Що вимагає Україна

Київ закликає 34 члени Ради керуючих МАГАТЕ перейти від заяв про занепокоєння до конкретних рішень. А також: не підтримувати переобрання Росії до складу Ради на червневій сесії.

"Жодна інформаційна кампанія не змінить головного факту: Запорізька АЕС була, є і залишатиметься українською атомною електростанцією", - наголошують у МЗС.