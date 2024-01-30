"Як взяття Берліну". Фітьо пояснив спроби росіян окупувати Табаївку

Ворог не захопив Табаївку

Фітьо в котре заперечив заяви російських терористів про окупацію Табаївки. За його словами, сьогодні Сили оборони намагаються витіснити ворога на попередні позиції. Зокрема вчора росіяни зазнали значних втрат щодо особового складу, зокрема техніки.

"Взяття Берліну"

Як пояснив речник Сухопутних військ, напередодні виборів президента в Росії, окупанти намагаються подати диктатору Володимиру Путіну хоч якісь перемоги, щоб потім показати це через телевізор громадянам.

"На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому такі населені пункти як Крохмальне, де до широкомасштабного вторгнення жили 45 людей, а Табаївка, це ще менший населений пункт, в інформаційному полі в них продаються суспільству, як взяття Берліну. Будь-яка перемога, яка має адміністративну назву, для них це просто щось найнеймовірніше", - відзначив Фітьо.

Чи має Табаївка важливе стратегічне й логістичне значення

За словами Фітьо, населений пункт розташований в низині у болотяній місцевості, що значно ускладнює контроль над ним.

Бої за Табаївку

Нещодавно терористи заявили про нібито окупацію села Табаївка.Також стверджували про захоплення панівних висот у цьому районі.

Водночас інформацію одразу заперечили аналітики DeepState, які заявили, що Збройні сили не дали ворогу закріпитись в селі, зокрема стримують росіян від просувань.

"Там тривають бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив. Тому ось такі мінімальні просування на цій території - все, на що здатні загарбники", - прокоментував Фітьо російський вкид.

Детальніше про ситуацію довкола Табаївки можна дізнатись в коментарі експерта Олександра Мусієнка агентству РБК-Україна.