"Как взятие Берлина". Фитьо объяснил попытки россиян оккупировать Табаевку

Враг не захватил Табаевку

Фитьо в который раз опроверг заявления российских террористов об оккупации Табаевки. По его словам, сегодня Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. В частности вчера россияне понесли значительные потери по личному составу, в частности техники.

"Взятие Берлина"

Как пояснил спикер Сухопутных войск, накануне выборов президента в России, оккупанты пытаются подать диктатору Владимиру Путину хоть какие-то победы, чтобы потом показать это через телевизор гражданам.

"К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крохмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название, для них это просто что-то невероятное", - отметил Фитьо.

Имеет ли Табаевка важное стратегическое и логистическое значение

По словам Фитьо, населенный пункт расположен в низине в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над ним.

Бои за Табаевку

Недавно террористы заявили о якобы оккупации села Табаевка. Также утверждали о захвате господствующих высот в этом районе.

В то же время, информацию сразу опровергли аналитики DeepState, которые заявили, что Вооруженные силы не дали врагу закрепиться в селе, в частности сдерживают россиян от продвижений.

"Там продолжаются боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что способны захватчики", - прокомментировал Фитьо российский вброс.

Детальнее о ситуации вокруг Табаевки можно узнать в комментарии эксперта Александра Мусиенко агентству РБК-Украина.