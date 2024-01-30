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"Как взятие Берлина". Фитьо объяснил попытки россиян оккупировать Табаевку

Фото: Владимир Фитьо, спикер Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (facebook.com/fityovolodia)
Автор: Сергей Пышкин

Для российского общества оккупация села Табаевка Харьковской области будет представляться как взятие Берлина, несмотря на то, что это населенный пункт, в котором ранее проживали менее 45 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сухопутных войск Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

Враг не захватил Табаевку 

Фитьо в который раз опроверг заявления российских террористов об оккупации Табаевки. По его словам, сегодня Силы обороны пытаются вытеснить врага на прежние позиции. В частности вчера россияне понесли значительные потери по личному составу, в частности техники. 

"Взятие Берлина"

Как пояснил спикер Сухопутных войск, накануне выборов президента в России, оккупанты пытаются подать диктатору Владимиру Путину хоть какие-то победы, чтобы потом показать это через телевизор гражданам. 

"К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником. Поэтому такие населенные пункты как Крохмальное, где до широкомасштабного вторжения жили 45 человек, а Табаевка, это еще меньший населенный пункт, в информационном поле у них продаются обществу, как взятие Берлина. Любая победа, которая имеет административное название, для них это просто что-то невероятное", - отметил Фитьо. 

Имеет ли Табаевка важное стратегическое и логистическое значение 

По словам Фитьо, населенный пункт расположен в низине в болотистой местности, что значительно усложняет контроль над ним.

Бои за Табаевку

Недавно террористы заявили о якобы оккупации села Табаевка. Также утверждали о захвате господствующих высот в этом районе.

В то же время, информацию сразу опровергли аналитики DeepState, которые заявили, что Вооруженные силы не дали врагу закрепиться в селе, в частности сдерживают россиян от продвижений.

"Там продолжаются боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что способны захватчики", - прокомментировал Фитьо российский вброс.

Детальнее о ситуации вокруг Табаевки можно узнать в комментарии эксперта Александра Мусиенко агентству РБК-Украина.

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