"Як вдома". Що зміниться для абонентів після вступу України в єдину роумінгову зону з ЄС

У понеділок, 17 червня, президент Володимир Зеленський підписав проект закону №10265 щодо імплементації в Україні норм європейського законодавства з питань роумінгу.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект, а також що й коли він може змінити для українців.

Основне про проект закону

Проект закону №10265 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу було зареєстровано у Верховній Раді 17 листопада 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Михайло Крячко, Руслан Стефанчук, Сергій Штепа, Сергій Ларін, Вікторія Подгорна та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань цифрової трансформації під керівництвом Михайла Крячка.

Проект закону №10265 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 травня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у другому читанні та схвалила в цілому 275 голосами.

17 червня його було повернуто з підписом від президента України.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №10265 було розроблено з метою наближення законодавства України до європейського (на виконання однієї з умов євроінтеграції нашої країни у сфері електронних комунікацій), щоб:

забезпечити приєднання нашої країни до спільної роумінгової зони "Україна - ЄС"

надати українцями послуги роумінгу в країнах ЄС у режимі "Роумінг як вдома" (Roam like at home, RLAH)

Варто зазначити, що RLAH - це послуга, яка означає, що під час подорожей у країни Європейського Союзу дзвінки, SMS та передача даних включені у так званий "домашній пакет послуг".

Тобто послуги роумінгу надаються громадянам без додаткової плати.

Перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись також і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Крім того, законопроект пропонує покращити інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій.

Згідно з документом, вітчизняні суб'єкти господарювання отримають високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС.

Насамкінець, закон має забезпечити:

ефективне співробітництво з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC)

виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій

Що й коли може змінитися для українців

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для "запуску" єдиної роумінгової зони з ЄС необхідно:

дочекатися на позитивну оцінку законопроекту від європейської сторони

почати переговори про вступ в єдину роумінгову зону

Він пояснив, що в результаті українці на території 27 країн ЄС зможуть:

не сплачувати додаткові збори за мобільний зв'язок

не сплачувати додаткові збори за інтернет

Такі ж умови будуть і для користувачів європейських операторів (які подорожують в Україну).

"До цього жодна з країн поза межами ЄС не доєднувалась до політики Roam like at home. Чергове підтвердження, що Україна - потужний цифровий гравець на європейській арені. Мінцифра продовжує "підганяти" сферу телекому до європейських стандартів", - наголосив посадовець у своєму Telegram.

Допис Федорова (скріншот: t.me/zedigital)