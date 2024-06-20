"Как дома". Что изменится для абонентов после вступления Украины в единую роуминговую зону с ЕС
В понедельник, 17 июня, президент Владимир Зеленский подписал проект закона №10265 об имплементации в Украине норм европейского законодательства по вопросам роуминга.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте, а также что и когда он может изменить для украинцев.
Основное о проекте закона
Проект закона №10265 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга был зарегистрирован в Верховной Раде 17 ноября 2023 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Михаил Крячко, Руслан Стефанчук, Сергей Штепа, Сергей Ларин, Виктория Подгорная и другие.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.
Проект закона №10265 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
22 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом 275 голосами.
17 июня он был возвращен с подписью от президента Украины.
Что предлагает законопроект
Согласно пояснительной записке, проект закона №10265 был разработан с целью приближения законодательства Украины к европейскому (во исполнение одного из условий евроинтеграции нашей страны в сфере электронных коммуникаций), чтобы:
- обеспечить присоединение нашей страны к общей роуминговой зоне "Украина - ЕС"
- предоставить украинцами услуги роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (Roam like at home, RLAH)
Следует отметить, что RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в страны Европейского Союза звонки, SMS и передача данных включены в так называемый "домашний пакет услуг".
То есть услуги роуминга предоставляются гражданам без дополнительной платы.
Преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующие в Украину.
Кроме того, законопроект предлагает улучшить инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций.
Согласно документу, отечественные хозяйствующие субъекты получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.
В конечном итоге закон должен обеспечить:
- эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC)
- выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций
Что и когда может измениться для украинцев
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для "запуска" единой роуминговой зоны с ЕС необходимо:
- дождаться положительной оценки законопроекта от европейской стороны
- начать переговоры о вступлении в единую роуминговую зону
Он объяснил, что в результате украинцы на территории 27 стран ЕС смогут:
- не платить дополнительные сборы за мобильную связь
- не платить дополнительные сборы за интернет
Такие же условия будут и для пользователей европейских операторов (путешествующих в Украину).
"До этого ни одна из стран вне ЕС не присоединялась к политике Roam like at home. Очередное подтверждение, что Украина - мощный цифровой игрок на европейской арене. Минцифра продолжает "подгонять" сферу телекома к европейским стандартам", - подчеркнул чиновник в своем Telegram.
Пост Федорова (скриншот: t.me/zedigital)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Еврокомиссия продлила бесплатный роуминг для украинцев еще на год.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10265, Telegram-канал Михаила Федорова.
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