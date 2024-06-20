"Как дома". Что изменится для абонентов после вступления Украины в единую роуминговую зону с ЕС

В понедельник, 17 июня, президент Владимир Зеленский подписал проект закона №10265 об имплементации в Украине норм европейского законодательства по вопросам роуминга.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте, а также что и когда он может изменить для украинцев.

Основное о проекте закона

Проект закона №10265 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга был зарегистрирован в Верховной Раде 17 ноября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Михаил Крячко, Руслан Стефанчук, Сергей Штепа, Сергей Ларин, Виктория Подгорная и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.

Проект закона №10265 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект во втором чтении и приняла в целом 275 голосами.

17 июня он был возвращен с подписью от президента Украины.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №10265 был разработан с целью приближения законодательства Украины к европейскому (во исполнение одного из условий евроинтеграции нашей страны в сфере электронных коммуникаций), чтобы:

обеспечить присоединение нашей страны к общей роуминговой зоне "Украина - ЕС"

предоставить украинцами услуги роуминга в странах ЕС в режиме "Роуминг как дома" (Roam like at home, RLAH)

Следует отметить, что RLAH - это услуга, которая означает, что во время путешествий в страны Европейского Союза звонки, SMS и передача данных включены в так называемый "домашний пакет услуг".

То есть услуги роуминга предоставляются гражданам без дополнительной платы.

Преимуществами общей роуминговой зоны смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, путешествующие в Украину.

Кроме того, законопроект предлагает улучшить инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций.

Согласно документу, отечественные хозяйствующие субъекты получат высокую степень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС.

В конечном итоге закон должен обеспечить:

эффективное сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC)

выполнение условий для получения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций

Что и когда может измениться для украинцев

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для "запуска" единой роуминговой зоны с ЕС необходимо:

дождаться положительной оценки законопроекта от европейской стороны

начать переговоры о вступлении в единую роуминговую зону

Он объяснил, что в результате украинцы на территории 27 стран ЕС смогут:

не платить дополнительные сборы за мобильную связь

не платить дополнительные сборы за интернет

Такие же условия будут и для пользователей европейских операторов (путешествующих в Украину).

"До этого ни одна из стран вне ЕС не присоединялась к политике Roam like at home. Очередное подтверждение, что Украина - мощный цифровой игрок на европейской арене. Минцифра продолжает "подгонять" сферу телекома к европейским стандартам", - подчеркнул чиновник в своем Telegram.

Пост Федорова (скриншот: t.me/zedigital)