"Як вантажівка і мерседес". Експерт пояснив різницю між дронами Magura та Sea Baby

За два роки повномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили та пошкодили понад третину Чорноморського флоту РФ. Військовим в цьому допомогли безпілотники, зокрема новітні дрони Magura та Sea Baby.

Magura V5 - це багатоцільовий надводний корабель, здатний вести спостереження, розвідку, патрулювання, рятувальні роботи та виконувати бойові місії. В той час, як дрон Sea Baby це унікальна розробка, про яку детальних характеристик, на відміну від Magura, у відкритому доступі немає.

Військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький розповів, що система наведення та управління однакова, що на Magura, що на Sea Baby. За його словами основна різниця між дронами полягає у:

габаритах,

масі бойової частини,

призначенні.

"Magura - це спеціалізований протикорабельний безекіпажний катер. Він несе боєзаряд масою 200 кг, дві бомби по 100 кг, і цього достатньо, щоб топити кораблі. Sea Baby, грубо кажучи, збільшена копія, має 6 метрів у довжину і ширший. На ньому більше вибухівки і, на мою думку, він виключно призначений для підриву Кримського мосту", - зазначив Заблоцький.

Водночас він зазначив, що дрон Sea Baby - це вбивця мостів. Тому, за його словами, некоректно говорити, що краще - Magura чи Sea Baby.

"Sea Baby - це вбивця мостів. Дрони різні за призначенням, це як порівнювати вантажівку з "мерседесом", - додав експерт.

Морські дрони Sea Baby

Генерал СБУ Іван Лукашевич напередодні повідомляв, що Україна значно модернізувала морські дрони Sea Baby. Вони стали швидшими та потужнішими.

Напочатку року голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони СБУ Sea Baby можуть не тільки нести вибухівку. Вони ще й здатні стріляти ракетами.

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