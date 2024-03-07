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"Как грузовик и мерседес". Эксперт объяснил разницу между дронами Magura и Sea Baby

Украина, Четверг 07 марта 2024 18:44
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"Как грузовик и мерседес". Эксперт объяснил разницу между дронами Magura и Sea Baby Фото: разница между дронами Magura и Sea Baby (кадр видео)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Заблоцкий

За два года полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили и повредили более трети Черноморского флота РФ. Военным в этом помогли беспилотники, в частности новейшие дроны Magura и Sea Baby.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на материал "Magura vs Sea Baby. Как украинские дроны ведут "морской бой" по кораблям РФ и не только".

Magura V5 - это многоцелевой надводный корабль, способный вести наблюдение, разведку, патрулирование, спасательные работы и выполнять боевые миссии. В то время как дрон Sea Baby это уникальная разработка, о которой подробных характеристик, в отличие от Magura, в открытом доступе нет.

Военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий рассказал, что система наведения и управления одинакова, что на Magura, что на Sea Baby. По его словам, основная разница между дронами заключается в:

  • габариты,
  • массе боевой части,
  • назначении.

"Magura - это специализированный противокорабельный безэкипажный катер. Он несет боезаряд массой 200 кг, две бомбы по 100 кг, и этого достаточно, чтобы топить корабли. Sea Baby, грубо говоря, увеличенная копия, имеет 6 метров в длину и шире. На нем больше взрывчатки и, по моему мнению, он исключительно предназначен для подрыва Крымского моста", - отметил Заблоцкий.

В то же время он отметил, что дрон Sea Baby - это убийца мостов. Поэтому, по его словам, некорректно говорить, что лучше - Magura или Sea Baby.

"Sea Baby - это убийца мостов. Дроны разные по назначению, это как сравнивать грузовик с "мерседесом", - добавил эксперт.

Морские дроны Sea Baby

Генерал СБУ Иван Лукашевич накануне сообщал, что Украина значительно модернизировала морские дроны Sea Baby. Они стали быстрее и сильнее.

В начале года глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские дроны СБУ Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще способны стрелять ракетами.

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