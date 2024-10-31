"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський

Зеленський припустив, що в залежності від реакції Заходу, глава Кремля вирішуватиме, чи збільшити йому контингент північнокорейських солдатів у Росії.

"Сьогодні він як сапер. Як сапер на мінному полі. Перевіряє, що буде, якщо застосувати цей контингент. І тоді, якщо нічого не буде, а я вважаю, що нинішня реакція - це нуль, і тоді він збільшуватиме контингент", - уточнив глава держави.

Він підкреслив, що 3 тисячі чи 100 тисяч північнокорейців воюватимуть проти України - безпосередньо залежить від реакції Заходу. І у разі слабкої реакції йтиметься не про психологічний вплив на Україну, а вже про реальний вплив.

"Бо це буде вже не просто контингент, а дві армії проти однієї армії України", - пояснив Зеленський.