"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин проверяет, как Запад отреагирует на переброску солдат КНДР в Россию. Если реакция будет слабой - контингент северокорейцев могут увеличить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для южнокорейского телеканала KBS.
Зеленский предположил, что в зависимости от реакции Запада, глава Кремля будет решать, увеличить ли ему контингент северокорейских солдат в России.
"Сегодня он как сапер. Как сапер на минном поле. Проверяет, что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет, а я считаю, что нынешняя реакция - это ноль, и тогда он будет увеличивать контингент", - уточнил глава государства.
Он подчеркнул, что 3 тысячи или 100 тысяч северокорейцев будут воевать против Украины - напрямую зависит от реакции Запада. И в случае слабой реакции речь будет идти не о психологическом влиянии на Украину, а уже о реальном влиянии.
"Потому что это будет уже не просто контингент, а две армии против одной армии Украины", - объяснил Зеленский.
Напомним, по данным украинской разведки, на территорию России перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже заметили в Курской области.
Пока что Украина не фиксирует их участия в боевых действиях. Но, как рассказал в комментарии NYT украинский офицер, ВСУ ожидают наступления россиян и северокорейцев в Курской области в ближайшее время.
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