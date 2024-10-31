"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский

Зеленский предположил, что в зависимости от реакции Запада, глава Кремля будет решать, увеличить ли ему контингент северокорейских солдат в России.

"Сегодня он как сапер. Как сапер на минном поле. Проверяет, что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет, а я считаю, что нынешняя реакция - это ноль, и тогда он будет увеличивать контингент", - уточнил глава государства.

Он подчеркнул, что 3 тысячи или 100 тысяч северокорейцев будут воевать против Украины - напрямую зависит от реакции Запада. И в случае слабой реакции речь будет идти не о психологическом влиянии на Украину, а уже о реальном влиянии.

"Потому что это будет уже не просто контингент, а две армии против одной армии Украины", - объяснил Зеленский.