RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин проверяет, как Запад отреагирует на переброску солдат КНДР в Россию. Если реакция будет слабой - контингент северокорейцев могут увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для южнокорейского телеканала KBS.

Зеленский предположил, что в зависимости от реакции Запада, глава Кремля будет решать, увеличить ли ему контингент северокорейских солдат в России. 

"Сегодня он как сапер. Как сапер на минном поле. Проверяет, что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет, а я считаю, что нынешняя реакция - это ноль, и тогда он будет увеличивать контингент", - уточнил глава государства. 

Он подчеркнул, что 3 тысячи или 100 тысяч северокорейцев будут воевать против Украины - напрямую зависит от реакции Запада. И в случае слабой реакции речь будет идти не о психологическом влиянии на Украину, а уже о реальном влиянии. 

"Потому что это будет уже не просто контингент, а две армии против одной армии Украины", - объяснил Зеленский. 

 

Солдаты КНДР в России

Напомним, по данным украинской разведки, на территорию России перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже заметили в Курской области.

Пока что Украина не фиксирует их участия в боевых действиях. Но, как рассказал в комментарии NYT украинский офицер, ВСУ ожидают наступления россиян и северокорейцев в Курской области в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинКНДРСеверная КореяВойна в Украине